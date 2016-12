E' russa la nuova mappa della MM

10:56 - C'era una volta la mappa della metropolitana milanese. Da un giovane designer russo innamorato dell'Italia arriva una proposta rivoluzionaria. Dmitry Goloub, dopo aver vissuto per alcuni anni a Firenze, ha realizzato quasi per scherzo una nuova grafica dei trasporti della città meneghina.



L'idea diverte e spopola sui social network, tanto da essere segnalata su Facebook dall'assessore comunale ai Trasporti, Pierfrancesco Maran. "Che dite, vi piace?", chiede il politico cittadini. La cartina utilizza segni curvi e nuovi caratteri di scrittura, richiamando solo nei colori delle tre linee la versione che i milanesi e i turisti sono abituati a consultare. E che, non a caso, vinse il premio Compasso d’oro nel 1964.



"E' iniziato tutto quando a Mosca è stato indetto un concorso pubblico per la creazione di una nuova e moderna mappa della metropolitana. Ero davvero eccitato e inizialmente ho immaginato una mappa per Firenze, dove la metro non c’è", racconta Goloub.

Partendo da Google Maps, il designer ha poi deciso di "creare qualcosa di davvero utile, una vera mappa del sistema di trasporto funzionale, bella e chiara". Milano è solo l'inizio. Dimitri ha già annunciato il suo prossimo progetto: ridisegnare la mappa della metropolitana di Roma.