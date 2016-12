13 dicembre 2013 E' pronto... ora la cena si stampa La Natural Machine, azienda con sede a Barcellona, è pronta infatti a lanciare sul mercato la Foodini, prima "stampante" per cibo Tweet google 0 Invia ad un amico

19:33 - In origine fu la stampante 3d, innovativa tecnologia che permette partendo da un disegno di riprodurre materialmente l'oggetto disegnato. E se siete nella schiera di chi già sbatte gli occhi incredulo, bloccandosi in "un'ebetita" espressione con tanto di bocca aperta, ecco che è arrivato il momento di passare alla fase shock. La Natural Machine, azienda con sede a Barcellona, è pronta infatti a lanciare sul mercato la Foodini, prima "stampante" per cibo.

Per preparare cena con l'aiuto della stampante-chef, spiega Lynette Kucsma co-fondatore della società, basterà scegliere una ricetta sul tablet con il quale Foodini è collegata, caricare con gli ingredienti freschi le capsule, fornite con la stampante, e aspettare.



Biscotti, barrette di cioccolato, panini, pizze e anche ravioli: per chi già sogna di abdicare dal ruolo di cuoco o cuoca di casa, deve però aspettare almeno fino a metà 2014 e preparare a sborsare circa mille euro.