09:24 - In Cina per sorridere al nascituro. Così in Cina si è pensato di decorare le pance di donne incinte: disegni divertenti, a volte in stile manga, effettuati così bene da meritare un concorso dedicato. Per la gioia di chi, venuto al mondo condividerà con la mamma questa gioiosa esperienza.