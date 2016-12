Disney contro il diabete infantile

13:00 - Un fumetto per spiegare anche ai più piccoli cos'è il diabete di tipo 1, quello infantile, e per far integrare al meglio i piccoli malati con i loro coetanei. E' l'obiettivo di "Coco e la festa di Pippo", una storia che disney dedica ai bambini tra i 5 e i 10 anni. Dialoghi semplici e immagini colorate supportano un messaggio profondo: i bimbi, con e senza diabete, possono giocare e mangiare insieme, senza inutili discriminazioni.