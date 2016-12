Direttore d'orchestra per un giorno

08:45 - Dirigere un'orchestra per qualche minuto non è una cosa che accade tutti i giorni. Passeggiando per le strade di New York curiosi e turisti possono imbattersi nel gruppo "Improv everywhere", specializzato in flash-mob, e vivere quest'emozione. Basta prendere tra le mani la bacchetta e seguire le indicazioni sul cartello "Condut us". Iniziando a guidare, con le proprie mani, ottoni e percussioni, archi e fiati, come un vero direttore d'orchestra. L'obiettivo dichiarato della missione è quello di provocare scene di "caos e gioia". E il risultato è garantito!