Dalla cucina alla scultura: le creazioni più belle della" Giornata mondiale della Pasta"

11:30 - Spazio alla creatività in occasione della Grande Giornata Mondiale della Pasta che, come ogni anno dal 1995, si festeggia il 26 ottobre. Anche quest'anno, infatti, chef e scultori si sono sbizzarriti creando delle fantasiose sculture interamente realizzate con vari tipi di pasta. Un'occasione buona, oltre che per ammirare queste splendide opere, per ricordare l'importanza di questo alimento, soprattutto per gli studenti.