Da Natale alle finali di calcio: ecco come variano le visite ai siti porno

09:45 - Primo luglio 2012. Allo stadio Olimpio di Kiev si gioca la finale degli Europei tra Spagna e Italia. Una brutta notizia per i gestori dei siti porno, che vedono un crollo del traffico online a luci rosse addirittura del 40% nel nostro Paese e del 35% in quello dei nostri avversari. Lo rende noto il sito hard Pornhub che ha analizzato come eventi e festività influiscono sui click nella pornografia.

Si scopre così che a Natale gli italiani pensano più a festeggiare in famiglia piuttosto che a concedersi qualche trasgressione sul web. Lo scorso anno, alla vigilia si è registrato un calo del 16% sulla media delle visite, addirittura del 25% il giorno di Natale. E il trend è confermato anche a Capodanno, con un crollo del 50% il 31 dicembre e del 31% il primo giorno del nuovo anno.



Anche la cronaca ha il suo effetto - Ma non sono solo il calcio e le festività a condizionare i fruitori di pornografia online. Anche la cronaca ha un evidente effetto sulle statistiche dei siti a luci rosse. Il 29 aprile 2011, mentre gli inglesi sono attaccati alla tv per non perdersi le immagini del matrimonio reale tra Will e Kate (-15% nel Regno Unito), il resto del mondo si scatena cercando foto e video hot della nuova duchessa di Cambridge e della sorella Pippa, con un incremento delle visite ai siti porno del 7%. E se la crisi economica in Grecia fa segnare un -7%, il salto nello spazio di Felix Baumgartner sembra aver agevolato gli internauti, già sul web per gustarsi le immagini del lancio, a concedersi un click hot: l'aumento in tutto il mondo è stato del 5%.