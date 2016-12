28 dicembre 2013 Creazioni non troppo tradizionali, ecco i pupazzi di neve di questa stagione Cattivi, spaventosi e anche coinvolti in incidenti e omicidi: quando il simbolo dell'inverno viene reinterpretato... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:07 - Una palla più grande per il corpo, una più piccola per la testa e una carota per fare il naso. Ed ecco che il classico simbolo dell'inverno, il pupazzo di neve, prende forma. Ma sicuri che sia sempre allegro, gioviale e amico dei bambini? Ecco alcune reinterpretazioni che aprono al dubbio...