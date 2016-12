Cina, salta l'uscita dell'autostrada: contromano in retromarcia per 2 km

08:40 - A chi non è mai capitato di saltare l'uscita mentre percorreva l'autostrada? E a quel punto pensare che l'unica soluzione era quella di prendere lo svincolo successivo, allungando la strada e a volte rischiando di perdersi? Ecco, un'alternativa pare esserci, almeno stando all'impresa di una donna cinese che, dopo aver per l'appunto saltato la sua uscita, senza farsi grandi problemi ha percorso contromano in retromarcia ben 2 km di autostrada.