Cina, la casa low cost con finestre finte

10:51 - Dall'esterno sembra un complesso di appartamenti come tutti gli altri. Avvicinandosi, pero', si nota che la maggior parte delle finestre è solamente disegnata.

Nella cittadina di Tsingtao, nella provincia dello Shandong, in Cina, si scatena anche sulla Rete la protesta dei possibili acquirenti degli appartamenti contro il Governo accusato di risparmiare danneggiando gli inquilini.

I costruttori spiegano che la scelta è stata fatta per ragioni estetiche, ma nel frattempo pensano come migliorare le finestre 'ornamentali' per non incorrere nella rabbia dei cittadini.