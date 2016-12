Cina, i cartoon conquistano i tombini

11:22 - L'Uomo Ragno esce dalle fogne, un'ape sovrappeso regala fiori ai passanti mentre una lunga lumaca striscia per la strada. Changsha, città della centrale provincia cinese di Hunan, si trasforma nella capitale del 3D e accoglie i visitatori nascondendo alla vista i tombini. Come? Coprendoli o abbellendoli con disegni colorati raffiguranti più o meno noti cartoni animati.

In occasione della Shuguang 798 Urban Experience Gallery, in città sono stati esposti, nelle ultime settimane, oltre 50 disegni, tutti in 3 dimensioni.

L'iniziativa sembra molto apprezzata da residenti e visitatori. Soprattutto dai più piccini, a bocca aperta di fronte a Spiderman intento a fuggire dalle fognature e agli Angry Birds del noto videogame...