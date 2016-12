Tgcom24 >

Cina, contro gli eccessi di velocità arriva l'auto virtuale della polizia 4 novembre 2013 Cina, contro gli eccessi di velocità arriva l'auto virtuale della polizia Posizionata poco prima della galleria di Ningbo, nella provincia di Zhejiang, da lontano sembra una vettura vera quanto basta per convincere anche i più temerari a rallentare Tweet google 0 Invia ad un amico

14:03 - Guidatori indisciplinati e limiti di velocità polverizzati: anche la Cina si trova alle prese con il problema della sicurezza stradale. Ma per far fronte alle centinaia di migliaia di auto che ogni giorno invadono le strade, gli uomini della polizia stradale sembrano non essere in numero sufficiente. Ed ecco allora l'idea che moltiplica gli agenti e intimorisce i guidatori: una macchina della polizia "virtuale". Posizionata poco prima della galleria di Ningbo, nella provincia di Zhejiang, da lontano sembra una vettura vera quanto basta per convincere anche i più temerari a rallentare.