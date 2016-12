Cile, ecco il modello ginecologo

15:50 - Prova a cancellare il passato e andare avanti seriamente nel suo lavoro. Certo che per Manuel Rico è difficile se le sue foto per campagne pubblicitarie o altro continuano a circolare. Un ex modello che non si pente del passato anche se vorrebbe essere considerato solo un ginecologo. Proprio all'inizio di settembre si è trasferito a Concepción, in Cile, iniziando a lavorare con l’Università di Concepción e l’Ospedale Region de Concepción, dove opera come ostetrico. Il problema? Tutte le infermiere, colleghe e le pazienti sono pazze di lui... Giustamente potremmo anche dire, guardando le immagini!