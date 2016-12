Chi votare? L'Italia lo chiede a Google Tante ricerche anche per film e ricette

11:31 - Tanta politica, molta cucina, cinema e tecnologia. Google svela lo Zeitgeist, lo "spirito dei tempi" che emerge dalle ricerche effettuate nel corso dell'anno. Se nel mondo l'attenzione si è concentrata soprattutto su Nelson Mandela, complice la sua lunga agonia, in Italia il popolo del web si è interrogato sui programmi elettorali, su ricette (e conseguenti diete) e sulle novità, sia cinematografiche che tecnologiche.

I perché chiesti a Google - "Perché votare Grillo?", "perché votare Bersani?", "perché votare Berlusconi?". La politica è padrona assoluta della classifica sui perché più chiesti al motore di ricerca. I primi tre posti riguardano infatti le elezioni e le scelte da effetture alle urne. Solo al settimo posto la domanda "perché le dimissioni del Papa", nonostante fossero trascorsi ben 600 anni dall'ultima rinuncia al soglio di Pietro.



I termini emergenti - Anche tra le espressioni più cercate dell'anno vince la politica con "Elezioni 2013". Al secondo posto Paul Walker, lo sfortunato protagonista della saga di Fast and Furious scomparso a 40 anni in un incidente stradale. Spazio poi all'e-commerce e alle novità di casa Apple.



Al cinema - Da sempre i motori di ricerca regalano suggerimenti utili agli appassionati di film. E' "Il grande Gatsby" ad aver conquistato l'interesse della maggior parte degli italiani, seguito dall'ultima fatica di Quentin Tarantino, "Django Unchained". Chiude il podio, un po' a sorpresa, "Cloud Atlas".



In cucina - Non può certamente mancare, nel Belpaese, un po' di attenzione verso il cibo. E' una ricetta tipicamente napoletana, quella del casatiello, a conquistare la vetta. Medaglia d'argento per la cheesecake, seguita dalla sangria e dall'amatriciana. Decisamente meno gustosa la top ten relativa a termini emergenti su cosa mangiare. Al primo posto, incredibilmente, troviamo la carta igienica.



Dopo le ricette un po' di dieta - Conseguenza diretta della categoria precedente, ecco ciò che gli italiani un po' sovrappeso hanno chiesto a Google. Nella classifica "Fa dimagrire?" troviamo l'ultima novità del fitness, la zumba, seguita dal cioccolato e dal verbo studiare.



Cosa significa? - Sempre curiosa, infine, è la lista dei termini di cui gli italiani chiedono a Google il significato. Medaglia d'oro per gesuiti, l'ordine a cui appartiene Papa Francesco. Argento per il termine swag, che può contare sulla pubblicità dell'idolo delle teenager Justin Bieber, interprete proprio del brano Swag's mean, il significato di swan (che, per la cronaca, vuol dire, nella sua nuova accezione, alla moda).