Camion troppo alto: galleria distrutta

12:18 - Il cassone inclinato verso l'alto urta violentemente contro l'ingresso della galleria. E il camion distrugge il tunnel. E' successo giovedì mattina lungo l'autostrada M5, a Sud-Ovest di Sydney, in Australia. L'autista sembra tentare la frenata prima dell'imbocco del traforo ma l'impatto è inevitabile. Enorme spavento per il conducente di un'automobile che, proprio in quel momento, sta tentando di sorpassare il camion.