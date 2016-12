Tgcom24 >

Magazine >

Bruno Catalano e "I Viaggiatori", le sculture che portano a guardare oltre ciò che si vede 29 novembre 2013 Bruno Catalano e "I Viaggiatori", le sculture che portano a guardare oltre ciò che si vede Il famoso scultore francese rinnova la capitale della cultura europea

del 2013 con 10 nuove opere d'arte contemporanea Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:01 - Bruno Catalano, artista francese già affermato, sorprende ancora con 10 nuove sculture disseminate per tutta Marsiglia, considerata come la capitale della cultura europea del 2013. Le sculture sono state chiamate "Les Voyageurs", che in francese sta per "I Viaggiatori", e lo si intuisce perché ciò che accomuna tutte le figure è sempre un bagaglio a mano; ciò che però più incuriosisce è che gran parte del corpo centrale della figura manca completamente, dando a queste sculture un aspetto surreale, considerando che appoggiano su una base veramente ridotta. La scelta dell'autore di lasciare "incomplete" le opere da il via a interpretazioni di ogni tipo, ma si può supporre che questa "mancanza" rappresenti la vera essenza del viaggio: si lascia sempre un pezzo di se' in ogni luogo che si visita.