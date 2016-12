Tgcom24 >

Magazine >

Bimba di tre anni perde il suo peluche <br> La mamma mobilita il web per trovarlo 21 novembre 2013 Bimba di tre anni perde il suo peluche

La mamma mobilita il web per trovarlo Durante un viaggio a Londra, la piccola, che vive ad Edimburgo con la madre, ha smarrito il suo coniglietto e adesso è disperata. La donna ha lanciato un appello su internet, ed ora migliaia di persone sono alla ricerca frenetica del pupazzo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:59 - "Please help us find Mr Rabbit!". E' questo il richiamo fatto su Twitter da parte della fotografa Zoe Stewart, mamma della piccola Ruby. La bimba, che ha solo tre anni, era in vacanza a Londra con la madre e con il suo compagno di giochi e migliore amico: un peluche a forma di coniglietto tutto malandato. Un vero proprio amico d'infanzia, visto che il pupazzo era stato regalato alla bambina, in occasione della sua nascita, dalla nonna. Sul viaggio di ritorno ad Edimburgo, dove la famiglia vive, la piccola si è accorta di non aver più con sè Mr Rabbit, ed ora è completamente disperata. Da qui l'appello della madre sul web, che ha commosso migliaia di persone. Perfino presentatori televisivi famosi ed anchormen si sono uniti alla ricerca. Speriamo che la piccola riuscirà a riaddormentarsi con a fianco il suo piccolo amico.