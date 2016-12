17:11 - Sono 28 gli artisti intenti a realizzare le 55 sculture di ghiaccio che animeranno il festival "Snow and Ice Sculpture" in programma a Bruges dal 22 novembre a 5 gennaio. Pronti con martello e scalpello, gli scultori hanno lavorato su oltre 250 quintali di ghiacci, per dare forma a opere ispirate al cartone Disney "Frozen".