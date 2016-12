Banksy fa uccidere Dumbo dai ribelli islamici

10:25 - Ecco l’ultima clip dello street artist britannico Banksy: una satira sull’assurdità della violenza (in questo caso incarnata da un gruppo di ribelli islamici) che, con la sua cieca furia distruttrice, calpesta la serenità dell’infanzia. L’artista ironizza sulla sua pagina web “Oggi non posterò nessun disegno, non dopo aver scoperto questo scioccante filmato”; e subito ci mostra un video in cui un gruppo di ribelli lancia un missile in aria e, tra le loro grida esultanti, ciò che precipita sul suolo si rivela essere l'elefantino volante della Disney.