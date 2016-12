Banksy, camion pieno di animali (di peluche) destinati alla macellazione

15:33 - L'ultima provocazione del writer Banksy non è un graffito, ma un'installazione in movimento che è stata messa in scena a New York. Per protestare contro la macellazione, per le strade di South Brooklyn si è aggirato un camion pieno di animali di peluche che, con tanto di gemiti e lamenti, cercavano di scappare da una fine crudele. Banksy ha intitolato la performance "Sirens of the lambs", letteralmente "Le sirene degli innocenti" per contrapporsi al titolo del celebre film "Il silenzio degli innocenti", perché qui gli innocenti fanno rumore e si ribellano al loro destino.