12:55 - In principio erano le Bolle Fatate. Negli anni '60 sono diventate le Crystal Ball. Tra pochi giorni i palloncini colorati che hanno fatto divertire i ragazzi di tutte le età rischiano di sparire. La crisi ha colpito anche l'azienda di Burago di Molgora (provincia di Monza) che produce i tubetti colorati dal 1968 ma che, dopo il successo degli anni '80, è a un passo dalla chiusura. La deadline è fissata per il 20 dicembre. Ma prima di dire addio ai suoi amati tubetti, Giovanni Pasini, 60 anni, figlio dell'inventore delle "palle di cristallo" ha deciso di tentare la via del web. "Abbiamo tanti fan in rete e così ho pensato di chiedergli una mano", racconta a Tgcom24.

Per produrre quel misto di plastica colorata e un po' appiccicosa serve un macchinario da 40 mila euro. Per acquistarlo si è pensato al crowdfunding (raccolta di fondi) lanciato sul sito eppela.com. Lì i nostalgici e i curiosi possono comprare diversi kit a partire da 14 euro. In omaggio c'è un tubetto degli anni '80 ancora in buono stato. "Così gli appassionati avranno tra le mani la stessa confezione con cui giocavano da bambini". A rispondere all'appello di Giovanni moltissimi ragazzi nati negli anni '80 che ancora hanno in testa il ritornello della pubblicità che risuonava nelle camerette di tutta Italia ("Con crystal ball ci può giocare... e hai tante cose da inventare.. non ci vuol niente da soffiare... su gioca un po' con Crystal Ball"). E dire che quando le bolle di plastica vedevano la luce quei ragazzi non erano ancora nati. Era il 1947 quando Claudio, padre di Giovanni e ricercatore di Farmitalia, aprì nel seminterrato di casa un laboratorio per la produzione di colle e bolle di plastica. "Era un sognatore", ricorda Giovanni. "Nel dopoguerra c'era bisogno di scarpe e vestiti ma lui pensava a quei palloncini colorati che chiamò Bolle Fatate". Nel 1968 il lancio dei pallonicini così come li conosciamo oggi. Da lì il rapido successo: la pubblicità su Topolino negli anni '70 fino alla collaborazione con Giochi Preziosi nel 1985 e le prime apparizioni in tv. Infine il lento declino. Fino ad oggi e all'idea di rilanciarsi grazie alla rete. "Il mio sogno è quello di rivedere i miei palloncini in tv, magari in una pubblicità vintage... ma con lo stesso inconfondibile jingle".