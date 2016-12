08:27 - In acqua, sotto uno spesso strato di ghiaccio, ha percorso a nuoto 76,2 metri in un minuto e 26 secondi, battendo così il precedente record. A stabilire il nuovo primato di nuoto subacqueo in apnea sottozero è stato Stig Severinsen, danese. Stig detiene anche un altro record: nel mondo è l'unico sub che è riuscito a trattenere il respiro sott'acqua per 22 minuti.