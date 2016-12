Anche la damigella trova l'amore, il bacio è con il cucciolo d'elefante

09:34 - Le nozze non erano le sue e forse non si aspettava di ricevere un bel bacio in pubblico. La damigella d'onore ad un matrimonio a Phuket, Thailandia, si è vista però avvicinare da un cucciolo di elefante che le ha letteralmente preso la testa in bocca. Nessuno si è fatto male e la ragazza ha rimediato solo una grande leccata dal pachiderma. Il tutto si è concluso tra le risate degli invitati.