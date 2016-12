All'improvviso nel tg ceco... un pene

16:43 - Inusuale contributo durante il tg della televisione pubblica ceca, la Česká Televize. Mentre il giornalista Daniel Takac informava i telespettatori delle ultime notizie, sui monitor presenti alle sue spalle, sono apparse immagini di un uomo nudo, con tanto di zoom in zona genitale. Immediata la spiegazione della direzione: "L'immagine fa parte di un nostro documentario, ma non doveva essere in onda".