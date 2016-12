All'Havana è record di gemelli

16:23 - In una strada di un sobborgo dell’Havana, Buenavista Cuba, si assiste da anni a uno strano fenomeno: in un’unica strada di due soli isolati vivono ben 12 coppie di gemelli su un totale di 220 abitanti. Di queste coppie, di tutte le età e di tutte le tipologie, dieci sono omozigote, ovvero composte da gemelli del tutto identici tra loro. Nel resto del mondo la media di parti gemellari è di uno ogni 80, mentre a Buenavista schizza a uno ogni 20. Gli abitanti del luogo sono assolutamente abituati a questa particolarità e, mentre la scienza non riesce a dare una spiegazione razionale al fenomeno, dai loro racconti si risale facilmente alla causa: i fiori bianchi della Siguaraya, pianta considerata sacra dai seguaci della religione animista dell’isola.