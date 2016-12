Addio neve, in Siberia si va in bikini

12:15 - La Siberia ricoperta di neve? Solo un bel ricordo, immortalato in qualche libro di geografia o sulle enciclopedie di casa. Guardando le foto che arrivano dalle due cittadine di Krasnoyarsk e Barnaul, infatti, il panorama sembra tutt'altro che artico. E pensando che, in media, le temperature qui toccano i -47 gradi, si fa fatica a credere che siano state scattate nei giorni scorsi, in pieno dicembre. "E' una situazione che non ha precedenti", raccontano gli abitanti della zona che in vista del Natale si sono messi in costume... da bagno.