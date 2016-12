A Londra si va a cena con Camilleri

08:35 - Il Commissario Montalbano conquista gli inglesi non solo sul grande schermo ma anche a tavola. A Londra nasce il panino “Vigata Healthy Burger”. Un omaggio al paese immaginario inventato da Andrea Camilleri.



L’idea è di Salvo Di Betta, un ristoratore di origini siciliane trapiantato da 30 anni nella città soprannominata “the hub of the world, "l'ombelico del mondo". “Soffice e leggero, fatto a mano artigianalmente e cotto nel forno a pietra”, nel panino si trovano come ingredienti carne tritata di manzo, lattuga, pomodoro e cipolla rossa. Sono disponibili però altre versioni (vegetariano, al formaggio, al pollo). Oltre a offrire i panini, il ristorante offre anche i i Vigata Drinks e la Vigata Pizza.



La scelta unisce la rivendicazione delle proprie origini a una studiata tecnica di marketing, ed è motivata dal grande apprezzamento che Il commissario Montalbano ha nel Regno Unito sui canali BBC. Nel ristorante non potevano certo mancare i romanzi e una televisione per rivedere gli episodi della fiction. I fan del Commissario che non faranno tappa in Gran Bretagna non devono disperare: a Parigi c’è “Casa Vigata” e a Porto Empedocle c’è la “Grotta di Vigata”, dove si può assaporare i primi, i secondi e i dolci del Commissario, dalla pasta alla norma alla granita di limoni.