"Steeri", l'app per gli automobilisti più pigri che fa schiantare... dal ridere

16:12 - Ecco come andrebbe a finire se gli attuali sistemi di comando vocale dei nostri apparecchi tecnologici fossero utilizzati per guidare una macchina usando semplicemente la voce. Il canale Youtube "The Smart Department", già affermato sulla community video più famosa del mondo per i suoi divertenti filmati, stavolta propone una parodia su un argomento che negli ultimi anni si è fatto sentire sempre di più: i driveless car system, ovvero dei sistemi tecnologici che permettono la guida senza bisogno dell'imput fisico da parte del conducente, ma che si accontenta di un semplice comando vocale. Troppa fantascienza? Per adesso, si.

Nel video un attore simula la presentazione della "rivoluzionaria" app creata da Apple in risposta al Google driveless car, rispettando tutte le caratteristiche di una normale pubblicità, fin quando lentamente la situazione degenera.