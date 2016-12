10:45 - Trionfo del buon gusto o una censura ormai inutile? Se lo chiedono in Australia dove una sorta di commissione di vigilanza sugli spot televisivi ha messo al bando la reclame di una nuova linea di lingerie della casa Innerware. A finire sotto esame una manciata di secondi dove si vede una mora scendere dall'auto per recarsi in un officina. Va da sè che slip e reggiseno siano gli unici indumenti indossati sotto un trench guardacaso molto largo. La donna ammicca, ancheggia e si avvicina al bancone dove tra i volti estasiati e increduli formula la sua richiesta. "Can you fit me?". Il doppio senso si spreca nella traduzione: "Mi puoi montare?". Ovviamente in pochi pensano alle gomme per la vettura della donna. Secondo la commissione si tratta di uno spot "degradante"con un "livello di sessualità e nudità non appropriato".



Preso atto della decisione, la casa di lingerie ha riproposto lo stesso identico spot cambiando la frase incriminata in "Do you have all the quality brands" (letteralmente "Hai tutte le marche di qualità?")