"La Russia non è ancora pronta a combattere gli alieni"

15:38 - Sergey Berezhnoy, Vice Capo del centro di controllo spaziale "Titov", ha risposto ad una domanda di un giornalista sulla questione della possibilità di attacchi provenienti dallo spazio. “Purtroppo non siamo in grado di rispondere ad un'aggressione da parte di una civiltà aliena” ha detto “il nostro centro non è stato creato per questa ragione. Ci sono già troppo problemi sulla terra”.

Secondo l’agenzia di stampa russa Russia Today, il centro Titov ha il compito di monitorare l’80% dei satelliti russi, sia militari che civili, e si occupa anche del lancio dei veicoli spaziali. È la sede delle truppe di difesa spaziale di Mosca, create dall’integrazione di alcuni reparti militari che si occupano di difesa missilistica.



L'obiettivo di queste truppe speciali è quindi di monitorare le possibili minacce che arrivano dallo spazio dirette contro la Russia da parte di altri Stati. Per il momento, insomma, gli alieni non sono la prima preoccupazione delle truppe spaziali russe.