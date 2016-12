"Harry ti presento Sally", 24 anni dopo

13:56 - Harry ti presento Sally, vent'anni dopo...per la precisione 24: venti donne simulano un orgasmo in un ristorante di New York come la famosa scena del film del 1989. Il gruppo Improv Everywhere, che organizza performance collettive, ha scelto lo stesso ristorante del film, il Katz's Deli di Manhattan, dove si sono ritrovati due attori vestiti come Meg Ryan e Billy Crystal che hanno dato vita al flash mob. Altre 20 donne, arrivate in coppia, si sono unite all'orgasmo collettivo scatenando l'incredulità e l'ilarità di turisti e clienti presenti e del personale del ristorante che non era stato avvertito.