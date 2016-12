"Back to Rio", la favela è multicolor

09:20 - Colorare una favela di Rio De Janeiro per creare bellezza e combattere i pregiudizi. Con questi obiettivi e armati di pennello e vernice i due artisti olandesi , Haas & Hahn, hanno dato vita al progetto "Back to Rio". La popolazione locale sarà coinvolta per far sì che, da oggi, alle spalle della spiaggia di Copacabana non regni solo il grigiore dei quartieri poveri della città del carnevale.