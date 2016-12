"Allacciare le cinture", i video della sicurezza a bordo diventano cult

10:32 - Se siete fra quelli che non alzano neppure gli occhi quando, seduti in aereo, arriva il momento delle indicazioni per la sicurezza a bordo, o al massimo ascoltano in maniera più che svogliata, allora questi video probabilmente sono stati studiati per voi. Da un po' di tempo, le compagnie aeree tentato di attrarre l'attenzione dei passeggeri con "indicazioni per la sicurezza" sempre più accattivanti: musica, balli, personal trainer o strane ambientazioni l'importante è ricordarsi di allacciarsi la cintura...