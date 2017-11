10 cose da non fare bevendo una birra

Come ogni primo venerdì di agosto oggi si festeggia la giornata mondiale della birra, dedicata appunto a una delle bevande più diffuse del pianeta. Nonostante abbia antichissime origini l'idea di proclamare l'International Beer Day risale soltanto a dieci anni fa. La festa si è diffusa velocemente da Santa Cruz, in California, a tutto il resto del mondo, diventando così un motivo in più per ritrovarsi in un pub con gli amici e brindare a suon di boccali straripanti.



Ma siete proprio sicuri di conoscere tutti i segreti della birra? Dal colore alla schiuma, dal doppio malto al calice giusto, ecco dieci cose che vanno assolutamente evitate per gustarsela nel migliore dei modi. A fare la differenza della celebre bevanda non c'è infatti solo rossa, bionda o scura, ma bisogna andare più a fondo, magari provando una Weizen o una Pilsner.



E poi bisogna fare attenzione alla schiuma, poco apprezzata da molti anche se in realtà è utile per proteggere la birra dall'ossidazione rilasciando la CO2 nel bicchiere. Per sfatare un altro mito va detto che non va bevuta ghiacciata, in quanto congelandosi perde il sapore, mentre è consigliabile non bere dalla bottiglia per non ingerire anche l'anidride, che gonfia la pancia.