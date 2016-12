1° aprile, tutti i pesci nella rete

Come ogni primo aprile, sono tanti i pesci a finire nella rete. Ce n'è per tutti i gusti e non abboccare a volte è difficile. Dalle testate giornalistiche più conosciute ai social, per un giorno la notizia bufala è in agguato e a portata di click. Ecco una carrellata dei pesci d'aprile che siamo riusciti a catturare.

Pesce d'aprile... per ogni gusto

16:54 La Grecia lascia euro per Bitcoin

"Ne abbiamo abbastanza. Adotteremo il Bitcoin. Diventeremo la prima economia al mondo e anche se all'inizio sara' doloroso, la Grecia prosperera' nel lungo termine". Sarebbe questa la mossa a sorpresa della Grecia per uscire dalla crisi umanitaria che sta piegando il Paese, secondo il ministro delle finanze ellenico, Yanis Varoufakis. O almeno è quello che sostiene il sito ellenico Greekreporter, con un articolo di retroscena su un meeting segreto tenutosi proprio oggi, primo d'aprile.

16:33 Il Pd di Washington in udienza dal Papa

Il Circolo del Pd di Washington aveva annunciato con una mail ai propri simpatizzanti di essere riuscito, "dopo oltre due mesi di complicate quanto discrete negoziazioni", a ottenere una breve udienza privata con il Papa il 23 settembre, in occasione della sua visita alla capitale americana. "Abbiamo chiesto 50 posti, ma ne abbiamo ottenuti solo 15, quindi garantiremo l'accesso ai primi 15 iscritti che ci risponderanno. Vi chiediamo massima riservatezza". Qualche ora dopo, una seconda mail ha chiarito che si tratta di un pesce d'aprile: "In meno di due ore abbiamo ricevuto 36 richieste, mentre solo 11 hanno indovinato che era una burla".

15:40 Pesce d'aprile sui vitalizi d'oro

"La grande ritirata", titola il quotidiano Online Tageszeitung in riferimento all'ex presidente della giunta provinciale altoatesina Luis Durnwalder che avrebbe ritirato il suo ricorso contro la richiesta di restituzione dei vitalizi d'oro. Ma la ritirata non c'è stata, perché si tratta di un pesce d'aprile. Nella notizia interviene anche Franz Pahl, presidente dell'associazione degli ex consiglieri regionali, che si dice dispiaciuto del gesto.

15:07 Radio Number One lancia singolo Vasco-Ligabue

Hanno abboccato in tanti al pesce d'aprile di Radio Number One, che ha fatto credere ai suoi ascoltatori che Ligabue e Vasco Rossi, dopo una cena milanese, nell'ambito del Festival Radio City, avessero maturato l'idea di registrare un singolo insieme, mettendo così fine alla loro antica rivalità. In un battibaleno (sempre secondo la presunta notizia) avevano registrato il brano "Ricominciamo" su etichetta Fish Records.

13:43 A Perugia locandine su crollo Arco etrusco

Due locandine (finte) di due quotidiani (Il Messaggero e il Giornale dell'Umbria) che, davanti a un'edicola del centro storico di Perugia, strillano il crollo dell'Arco etrusco, millenario monumento del capoluogo umbro, restaurato di recente grazie alla munificenza del re del cashmere, Brunello Cucinelli: e, non ricordandosi che giorno è oggi, sono stati numerosi i perugini di passaggio che si sono soffermati con sguardo pensoso davanti all'edicola. Un pesce d'aprile, quello di Perugia, fatto tramite i giornali, ma forse anche ai giornali e all'informazione tutta.

13:09 Annuncio di Radio Padania: "Renzi si è dimesso"

Pesce d'aprile politico per gli ascoltatori di Radio Padania: all'alba l'emittente della Lega Nord ha infatti trasmesso la falsa notizia delle dimissioni del premier Matteo Renzi. "Getto la spugna umiliato da Matteo Salvini", la falsa dichiarazione di Renzi riferita in diretta dal conduttore Sammy Varin, che ha letto una serie di lanci d'agenzia inventati, arrivando a immaginare un governo transitorio guidato da Massimo D'Alema e l'ipotesi di un'alleanza fra Salvini e Maurizio Landini, che erano stati definiti nei giorni scorsi "soprammobili" da talk show dallo stesso Renzi. Il pesce d'aprile è stato poi rivelato, ma intanto - giurano da Radio Padania - diversi ascoltatori ci avevano creduto, festeggiando.

12:32 Il Cern ha scoperto i segreti della Forza

Anche il serissimo Cern diretto dall'italiana Fabiola Gianotti ha regalato un gustosissimo pesce d'aprile. Sul sito Internet del centro di ricerca, infatti, campeggia una notizia che farebbe la felicità di qualsiasi fan di Guerre Stellari: i segreti della Forza sono stati scoperti dai ricercatori che li utlizzano, come dimostrano le foto, anche in attività semplici come riscaldarsi un caffè o procurarsi un libro senza alzarsi dalla sedia. Ecco il link alla ricerca "incriminata"

12:02 Expo rimandato di un mese

"Ufficiale, Expo non comincerà il 1 maggio, ma un mese dopo, per la precisione il 31 maggio 2015", scrive il sito Milanodavedere.it. "Il ritardo, ormai ufficiale, è dovuto principalmente alla impossibilità di collegare le rete idrica ed elettrica ai padiglioni. E’ evidente che senza questi servizi, la fruibilità delle strutture verrebbe meno. Accantonata l’idea di utilizzare un ponte umano di secchi e qualche milione di candele, la direzione generale ha deciso di posticipare l’inaugurazione di 30 giorni".

11:57 Tesco e il tappeto elastico

11:49 Le scarpe per farsi i selfie

11:11 Arrigo Sacchi allenatore dell'Olympia Agnonese

Pesce d'aprile sportivo per "L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese": "Nella notte l’ex ct della nazionale avrebbe accettato la proposta dell'Olympia Aragonsese grazie alla mediazione di un frate cappuccino".

11:09 Il nuovo trailer di "Ritorno al futuro"

11:08 Nature, i draghi potrebbero svegliarsi

I draghi potrebbero risvegliarsi e a destarli dal lungo sonno potrebbero essere i cambiamenti climatici, che progrediscono incontrastati per mancanza di contromisure, complici la crisi economica e i cambiamenti politici in atto. La previsione arriva dalle pagine della rivista Nature e si basa sul contenuto di un antichissimo documento ritrovato in una delle biblioteche più antiche del mondo, la Bodleiana dell'università di Oxford... ma è un pesce d'aprile.

11:02 Arriva dalla Gran Bretagna il Taxi Kebabi

Il lancio da parte di Vauxhall, il brand britannico di GM con cui vengono venduti i veicoli Opel, di un inedito minibus Taxi Kebabi realizzato sulla base del commerciale Vivaro. Un perfetto "pesce d'aprile" completato da immagini del nuovo veicolo "ideale per ritornare a casa e godersi contemporaneamente il proprio panino ripieno di kebab". Il minibus Vivaro, con tanto di decorazioni esterne relative ad una ipotetica organizzazione Abra Kebabra, è infatti dotato nel vano di coda (quello solitamente utilizzato per i bagagli) di due spiedi verticali per la cottura della carne, di griglie a gas laterali e di dispenser per le salse.