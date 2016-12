10 dicembre 2014 "Vita da Spiderman": l'Uomo Ragno per le strade del Cairo nelle foto di Hossam Atef Slalom nel traffico e taxi presi "al volo": il reportage dell'artista 18enne vuole raccontare come "per sopravvivere" nella capitale egiziana occorra "essere dei supereroi" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:50 - Per sopravvivere al Cairo "bisogna essere dei supereroi". Parola di Hossam Atef, fotografo 18enne che ha immortalato un suo amico in costume da Spiderman mentre si aggira per le strade della capitale, tra uno slalom nel traffico, un taxi preso "al volo" e gli sguardi sorpresi di adulti e bambini. Il reportage, durato sette giorni, ha lo scopo di evidenziare la determinazione dei carioti alle prese con le difficoltà della vita di tutti i giorni.