"Venite ai funerali, Harold è rimasto solo" Appello sui social, arrivano in centinaia

15:12 - Ha trascorso gli ultimi 14 anni della sua vita in una casa di riposo del Galles. Harold Morgan, 85enne ex militare, non aveva parenti né amici, ma al suo funerale erano presenti comunque centinaia di persone. Merito di un appello lanciato su Facebook e Twitter dal reverendo Rachel Simpson: "Venite ai funerali, è un uomo solo". Così nella chiesa di San Tathan nel Vale of Glamorgan sono arrivati in tantissimi: gente comune, rappresentanti dei vigili del fuoco, della polizia e della Royal British Legion, così come i giovani di un vicino collegio militare. Non tutti hanno trovato posto in chiesa.