L’architetto e fotografo bulgaro Dimitar Karanikolov offre attraverso i suoi scatti aerei un punto di vista inedito dell'arte e dell'architettura veneziana.



Utilizzando un drone DJI Phantom 4, Dimitar ha potuto immortalare dall'alto le isole della città come quella di San Giorgio Maggiore, i monumenti iconici come la Basilica di San Marco e il famoso Canal Grande.

Gli elementi architettonici e i colori della città visti dall’alto creano un effetto spettacolare.



Dimitar ha realizzato molte vedute aeree durante i suoi viaggi, come in Myanmar, in Bulgaria e nelle Filippine: “Per me viaggiare è una fuga dalla vita di routine e convenzionale. Mi mantiene vivo, sapendo che sarò lontano da tutto per qualche tempo”. Interesse che Karanikolov ha unito alla fotografia: “Se hai la giusta attrezzatura, alcune conoscenze di base e sei in un posto interessante, non c'è modo di non fare delle belle foto”.