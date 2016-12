"Trascurata" per i videogiochi, si vendica distruggendo la Playstation del fidanzato

"Mi dispiace, ma sono costretta a farlo. Spero che mi perdonerai e spero che ti renda conto che hai una dipendenza dai videogiochi". E' la lettera di scuse per il gesto estremo compiuto da un fidanzata inglese che si sente trascurata dal suo compagno, "colpevole" di passare tutto il giorno a giocare con la Playstation. E' per questo che la ragazza ha deciso di vendicarsi distruggendo la console, schiacciandola con la macchina.

Quando il fidanzato trova la sua amata Playstation in mille pezzi, va su tutte le furie e la scaraventa contro la telecamera che era stata piazzata in casa dalla fidanzata proprio per riprendere la sua reazione.