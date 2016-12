16 aprile 2015 "Ti voglio anche io, ma solo come amico/a": la Friendzoned corre su Facebook Le frasi esilaranti - quando capitano agli altri - dei due di picche più fantasiosi pubblicati sul social network ed è boom di "mi piace" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:37 - Oltre mezzo milione di "mi piace". La pagina "Friendzoned" ha fatto boom di seguaci su Facebook. Sadismo o identificazione? Dal "guarda ti vedo come un padre" al "abbiamo una passione in comune inconciliabile: le donne": sul social network sono state pubblicate le frasi più esilaranti per fare capire a un uomo o a una donna, che, sì, "mi piaci ma solo come amico/a".