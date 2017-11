"Ti battezzo... con la birra"

Birra al posto dell'acqua santa per ufficializzare l'ingresso nella comunità cristiana. L'idea particolare è venuta al vescovo Tsietsi Makiti della chiesa Gabola in Sudafrica. "Gesù ha trasformato l'acqua in vino, perché non battezzare con bevande che rendono felici gli uomini?", ha spiegato il vescovo.

L'iniziativa della chiesa è stata ben accolta dalla comunità locale. In soli due mesi, più di cinquecento persone vi hanno aderito. Una comunità religiosa che esprime la strana trovata già dal nome: “gabola” significa “bere” nel dialetto sudafricano Tswana. “Questo è uno spazio dedicato alle persone che si riuniscono in nome di Dio, senza vergognarsi di essere bevitori”. Ha commentato il vescovo Makiti al "Daily Sun".



L'uomo ha motivato la sua proposta richiamandosi alle sacre scitture e alla trasfomazione dell'acqua in vino da parte di Gesù raccontata nei Vangeli. "Vedere le persone battezzate con la birra felici, mi fa credere sia la cosa giusta da fare". La chiesa Gabola, per ora, accoglie solo maschi. Una decisione, questa, dovuta alla preoccupazione del vescovo per il comportamento che gli uomini ubriachi possono assumere verso le donne. "Quando saremo preparati, la nostra intenzione e quella di pregare tutti assieme", ha concluso.