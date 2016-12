Si intitola "Tessuti: Sorella Fibra" ed è un cortometraggio molto particolare, previsto per giovedì 6 ottobre, nell'ambito della "Conference 2016" dell’Associazione HD Forum Italia, organizzata in Vaticano assieme alla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede. Il racconto, ambientato a San Marino, lega la tradizione del ricamo praticata dalle Clarisse del Monastero di S. Chiara all’esigenza di portare Internet veloce in tutte le abitazioni.