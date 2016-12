Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato dʼurgenza al Galeazzi 1 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 2 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 3 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 4 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 5 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 6 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 7 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 8 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 9 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 10 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 11 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 12 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 13 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 14 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 15 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 16 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 17 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 18 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 19 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 20 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi 21 di 21 Tgcom24 Tgcom24 Real Bodies, uno dei corpi plastinati della mostra si rompe un arto: operato d'urgenza al Galeazzi leggi dopo slideshow ingrandisci

Durante il trasporto da Lisbona a Milano il plastinato subisce un danno che causa la rottura accidentale dell’arto superiore sinistro con frattura dell’omero e, come un qualsiasi altro paziente, viene ricoverato d’urgenza al Galeazzi e sottoposto a intervento chirurgico.



Ad eseguire l'operazione sul singolare paziente, Riccardo Accetta, un esperto in materia di traumi che riguardano in particolare le fratture dell'omero, con all’attivo 1.400 interventi, che racconta: “Il plastinato presentava una frattura sovracondiloidea omerale sinistra che è stata ridotta e ostesintetizzata attraverso il posizionamento di due placche in titanio a stabilità angolare contrapposte a 90 gradi”. E continua: “Pazienti particolari ne vedo tutti i giorni, ognuno con la sua storia e le sue peculiarità, ma mai avrei pensato di trattare un caso così originale. Questo incontro è stata un’esperienza stimolante, una sfida unica nel suo genere. È emozionante pensare che questo corpo stia avendo una seconda vita, questa volta al servizio della scienza”.



Un incidente fatale che però apre la strada a una nuova opportunità e all’intuizione da parte degli organizzatori di “Real Bodies”, di mettere in mostra un arto polimerizzato dove fosse evidente l’intervento dell’uomo. La mostra, aperta fino al 29 gennaio a Milano presso lo Spazio Ventura (Via Ventura 15), rappresenta un punto di incontro tra una forma d’arte unica nel suo genere e la medicina, una fusione di elementi che hanno lo scopo di spiegare visivamente la complessità e la bellezza del nostro organismo. L’intento della mostra è infatti quello di accompagnare il visitatore nella scoperta dei vari organi, della loro fisiologia e della loro reale anatomia. Inoltre “Real Bodies” mette in luce i profondi cambiamenti a cui vanno incontro i corpi e gli organi colpiti da gravi malattie e dall’invecchiamento, sottolineando gli effetti dannosi di alcuni stili di vita.