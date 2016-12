"Pen Pineapple Apple Pen", il video-fenomeno che sta facendo impazzire il web: ha già più di 13 milioni di clic

Non più di due anni fa "Gangnam Style" aveva sancito il punto più alto del trash demenziale online: con 2,6 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma video YouTube, il rapper sudcoreano Psy aveva sbancato ogni record e reso possibile l'impossibile. La musica e il balletto improbabili e ironici avevano compiuto il miracolo di rendere virale un video clip sul quale nessuno avrebbe scommesso. Ora un nuovo fenomeno si fa strada in Rete e promette di segnare cifre altrettanto stupefacenti: l'autore è il cantante giapponese Piko Taro che si cimenta in "Pen Pineapple Apple Pen", abbreviata in PPAP Song. In pochi giorni ha superato i 13 milioni di visulizzazioni e il successo non accenna a diminuire.