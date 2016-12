23 settembre 2015 "La Torre di Pisa è stupida": gli stranieri bocciano i monumenti italiani Giudizi negativi su Tripadvisor ai simboli della Penisola arrivano da alcuni turisti americani, inglesi e tedeschi che vedono ovunque solo ruderi privi di bellezza Tweet google 0 Invia ad un amico

18:25 - "La Torre di Pisa è stupida, perché costruita storta", "Il Ponte di Rialto è solo un ponte", "Il Palatino è un posto orribile con mattoni e colonne a terra", "Il tour degli Uffizi è molto noioso", "Piazza San Marco a Venezia è così piena di piccioni che non si vede l'oceano". Sono impietosi e denotano una certa ignoranza alcuni giudizi lasciati da turisti stranieri alle bellezze italiane tra le pagine di Tripadvisor, il raccoglitore di recensioni conosciuto in tutto il mondo.

Ce n'è anche per altri simboli d'Italia e soprattutto della Capitale, come il Colosseo: "Noioso! E' l'edificio più sopravvalutato al mondo - si legge in un commento in inglese - Non capisco davvero la sua funzione: ci sono molti stadi antichi imponenti ancora intatti, questo è un pasticcio in rovina; preferisco stadi e teatri meglio conservati". E per la Fontana di Trevi: "Perché? Come fa questa a essere un'attrazione per milioni di turisti?".



Stroncature senza appello, dunque, divertenti nella loro sorprendente ignoranza, che lasciano sconcertati e che si perdono tra le migliaia di commenti positivi che piovono anch'essi da tutto il mondo. E un dubbio sorge spontaneo: sarà che questi pensieri scaturiscono da quelle orde di turisti stranieri e non che vandalizzano i monumenti italiani?