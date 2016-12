"Keep Dancing Orlando", nella sfida per far tornare a ballare la città scende in pista anche lo sceriffo

L'orrore della strage di Orlando non ci fermerà: noi continueremo a ballare. E' il messaggio di "Keep Dancing Orlando", la sfida lanciata sui social qualche giorno fa per ricordare le 49 vittime del massacro al Pulse e per cercare di far tornare il sorriso in città. Dopo il primo filmato, in cui i cittadini ballano in varie parti della città sulle note di "I Wanna Dance with Somebody" di Whitney Houston, in pista è sceso a sorpresa anche lo sceriffo.