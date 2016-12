5 aprile 2015 "Human Zoo", quando è l'uomo a essere chiuso in una gabbia Il progetto del fotografo Patrice Letarnec vuole attirare l'attenzione sul problema degli zoo: perché agli animali è riservato un trattamento che se applicato a uomini o donne sarebbe ritenuto inconcepibile? Tweet google 0 Invia ad un amico

07:53 - Come animali allo zoo. Così il fotografo Patrice Letarnec ha voluto immaginare famiglie, coppie e singole persone nel suo progetto "Human Zoo". Gli esseri umani sono collocati in gabbie simili in tutto e per tutto a quelli degli animali. Chiaro l'intento di Letarnec, ovvero attirare l'attenzione sul problema degli animali negli zoo: perché a loro viene riservato un trattamento che se applicato a uomini o donne sarebbe ritenuto inconcepibile? (www.patriceletarnec.fr)