"Guerre Stellari", la polizia ucraina arresta Chewbacca

Chewbacca è stato arrestato. Un uomo travestito dal 'wookie' più famoso di "Star Wars" è stato fermato a Odessa, in Ucraina, durante l'election day. L'uomo è stato accusato di aver interferito con le elezioni amministrative, facendo campagna elettorale in favore del Partito Ucraino di Internet. Ma anche di guida senza patente. E, non avendo voluto fornire i propri documenti d'identità, ha dovuto pagare una multa di 170 grivnie, un po' meno di sette euro.