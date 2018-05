"Grazie mamma": le più belle dediche dei vip alle proprie madri

Il 13 maggio è la Festa della mamma, l'occasione per celebrare la figura fondamentale nella vita di chiunque, anche dei vip. Alcuni l'hanno portata con sé sul red carpet, altri le hanno fatto una commovente dedica nei discorsi di ringraziamento. In questo video abbiamo voluto raccogliere tutti gli auguri e le dediche più belle che le star hanno riservato alle loro mamme. Da Eminem a Gary Oldman, fino a Camila Cabello e Maria Sharapova, ecco le parole che i vip hanno scelto per celebrare la donna più importante della loro vita. La mamma è sempre la mamma, anche nel mondo dello spettacolo.