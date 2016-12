GiveMeFive, nella sfida alla vita sana "scende in campo" la First Lady

In occasione del quinto anniversario di "Let's Move", la campagna voluta da Michelle Obama per spronare al movimento gli americani, la coppia presidenziale lancia la sfida #GiveMeFive: "Fateci videre le cinque buone abitudini che seguite per avere una vita più sana". E il primo a scendere in campo è stato proprio Mr President, con un video che lo vede alle prese con corsette leggere, bicchieroni d'acqua e pasti sani. La contromossa di Michelle non si è fatta però attendere: eccola alle prese con un duro allenamento in palestra. Chi vince la sfida? Per ora è deciamente un k.o. per il presidente.